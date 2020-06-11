Зеленський розповів, які посади пропонував Хорошковському

Президент України Володимир Зеленський пропонував ексглаві СБУ і колишньому віцепрем'єрміністру Валерію Хорошковському очолити митницю.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю "Українській правді". Гарант зазначив, що давно знайомий з Хорошковським і останній навіть вказувала на проблеми в роботі митників.

"З Хорошковським, можу вам сказати відверто, що я йому пропонував. Я йому сказав: "Валерій Іванович, дивіться, йдіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати. Якщо ви берете на себе відповідальність, що ви збільшите – а він сказав, десь в два рази можна збільшити дохід в бюджет. Я йому сказав: "Ідіть, будь ласка". Він відмовився", – повідомив Зеленський.

Хорошковський і Зеленський

За словами президента, Хорошковський вказав йому на "реальні дірки на митниці" і говорив, що Нефьодов (ексглава митниці – Ред.) ніколи не зможе це зробити, і що "час показав, що це правда".

Також Зеленський припустив, що Хорошковський відмовився від пропонованої посади, нібито чекаючи "більш серйозної посади". Президент акцентував, що пост прем'єр-міністра йому не пропонував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бізнесмени та колишні політики Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський розглядалися кандидатурами на пост глави Кабміну України.