Зеленський розповів, як здавав тести на COVID-19

Ірина Кулініч Політика 06:13, 22.04.2020 Оновлено: 06:13, 22.04.2020

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що кілька разів перевірявся на коронавірус.

Результати всіх тестів були негативними. Деталями лідер поділився в інтерв'ю ВВС-Україна.

"Сам я, звичайно, проходжу тести на коронавірус, оскільки залишаюся на роботі і щодня зустрічаюся з різними людьми. Моє спілкування, зрозуміло, дуже обмежилося, коло людей, з якими зустрічаюся, – дуже звузилося. Я сам проходив ПЛР-тест кілька разів. На щастя, всі – негативні", – пояснив президент.

Зеленський розповів, як здавав тести на COVID-19

Зеленський також розповів, що частина Офісу президента перебуває на карантині. Однак ті, хто продовжують виходити на роботу, проходять температурний скринінг. Крім того, працівники періодично також здають тести на виявлення COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента зафіксували один випадок підозри на коронавірус – дівчину госпіталізували.

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