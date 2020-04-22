Зеленський розповів, як здавав тести на COVID-19
Президент України Володимир Зеленський зізнався, що кілька разів перевірявся на коронавірус.
Результати всіх тестів були негативними. Деталями лідер поділився в інтерв'ю ВВС-Україна.
"Сам я, звичайно, проходжу тести на коронавірус, оскільки залишаюся на роботі і щодня зустрічаюся з різними людьми. Моє спілкування, зрозуміло, дуже обмежилося, коло людей, з якими зустрічаюся, – дуже звузилося. Я сам проходив ПЛР-тест кілька разів. На щастя, всі – негативні", – пояснив президент.
Зеленський також розповів, що частина Офісу президента перебуває на карантині. Однак ті, хто продовжують виходити на роботу, проходять температурний скринінг. Крім того, працівники періодично також здають тести на виявлення COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента зафіксували один випадок підозри на коронавірус – дівчину госпіталізували.