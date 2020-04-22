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22 квітня • оновлено в 06:55
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Зеленський розповів, як здавав тести на COVID-19

1.4т
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Президент України Володимир Зеленський зізнався, що кілька разів перевірявся на коронавірус.

Результати всіх тестів були негативними. Деталями лідер поділився в інтерв'ю ВВС-Україна.

"Сам я, звичайно, проходжу тести на коронавірус, оскільки залишаюся на роботі і щодня зустрічаюся з різними людьми. Моє спілкування, зрозуміло, дуже обмежилося, коло людей, з якими зустрічаюся, – дуже звузилося. Я сам проходив ПЛР-тест кілька разів. На щастя, всі – негативні", – пояснив президент.

Зеленський розповів, як здавав тести на COVID-19

Зеленський розповів, як здавав тести на COVID-19

Зеленський також розповів, що частина Офісу президента перебуває на карантині. Однак ті, хто продовжують виходити на роботу, проходять температурний скринінг. Крім того, працівники періодично також здають тести на виявлення COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента зафіксували один випадок підозри на коронавірус – дівчину госпіталізували.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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bregovich mark
bregovich mark
Недаром на ДУСЮ отжали тестов больше чем на любую область.Самое бз*дли*вое чм*ош*ни*чество в ОП.Во как бз*дят за свою ничтожную жизнь!
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