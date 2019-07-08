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Зеленський розповів, як завершити війну на Донбасі

24.5тЧитати матеріал російською

Війну на Донбасі можливо припинити тільки шляхом дипломатичних переговорів.

Про це 8 липня заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС в Києві (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Цю війну ми хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україні. Але це можливо зробити єдиною "зброєю" - це дипломатія", - сказав він.

Президент також висловив жаль, що делегації деяких країн з Парламентської асамблеї Ради Європи не побували на Донбасі. "Я впевнений - це було б їм дуже корисно", - додав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Зеленський підкреслив, що сторони поступово рухаються до стійкого припинення вогню на Донбасі.

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"Розумію - не так швидко, як хотілося б. Тому що, фактично, ми рухаємося по мінному полю, у всіх сенсах цього слова. І попереду - багато роботи по відновленню Донбасу", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Semenov Igor
Semenov Igor
Наверно Зеленский будет кричать - Ой, ребята, дончане, Украина уничтожила многие ваши семьи, ваших родственников - теперь давайте жить мирно и дружить... А то, что ВСУ уничтожало вас - вы же сами виноваты.... надо было принять антиконституционный вооруженный переворот и подчиниться банде, которая захватила власть в стране весной 2014 года.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Semenov Igor, не совсем так, Донбасс уничтожила Россия: во-первых потому что влезла туда, до русского мира там всё работало; во-вторых потому что разграбила весь регион, как орда ! Вот почему там много работы.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
"Эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия". Не надо изобретать велосипед - копируйте Израиль, крепите оборону.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Иванович Юрий, правильнл, но не в коем случае не переговораи с лугандонами. С москалями да, но не с ними.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Он прав...но что ему мешает это сделать...езжай в Донецк..осел.
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