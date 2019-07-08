Зеленський розповів, як завершити війну на Донбасі

Війну на Донбасі можливо припинити тільки шляхом дипломатичних переговорів.

Про це 8 липня заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС в Києві (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Цю війну ми хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україні. Але це можливо зробити єдиною "зброєю" - це дипломатія", - сказав він.

Президент також висловив жаль, що делегації деяких країн з Парламентської асамблеї Ради Європи не побували на Донбасі. "Я впевнений - це було б їм дуже корисно", - додав він.

Володимир Зеленський скріншот

Зеленський підкреслив, що сторони поступово рухаються до стійкого припинення вогню на Донбасі.

"Розумію - не так швидко, як хотілося б. Тому що, фактично, ми рухаємося по мінному полю, у всіх сенсах цього слова. І попереду - багато роботи по відновленню Донбасу", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.

У Кремлі вже повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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