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Зеленський розповів, як тиснув руки "мужикам" на передовій і про потребу випити для відвертості

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
3,5 т.
Володимир Зеленський ночував із воїнами на передовій

Володимир Зеленський ночував із воїнами на передовій.

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від свого дводенного візиту на Донбас і розповів про побут військових ЗСУ на передовій.

Спілкуючись зі ЗМІ у Мар'їнці, глава держави зазначив, що вирішив пожити із захисниками в польових умовах, аби зрозуміти, як їм там живеться (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Їли з хлопцями, ночували також. Повністю хочеш зрозуміти, поспілкуватися, як усе контрольовано. Хочеться подякувати нашим хлопцям. Зберігається режим тиші. Усе під контролем. Загалом, ніхто нічого не збирається здавати. У нас сильна потужна армія. Ми боремося за Україну", – запевнив Зеленський.

"Ночував я у домівці невеличкій. Де наші хлопці, там і ми ночували. Разом поїли, поспілкувалися. Годують наших дуже потужно. Я навіть здивований, що військові в гарній формі. Я не міг з'їсти весь обсяг їжі. Дуже багато. Як кажуть: і перше, і друге, і компот. Все було. І печиво, і вафлі. А хто не наїсться, хлопці кажуть вночі можна і "бутріки" з'їсти", – додав президент.

Він також зізнався, що хоче здійснити ще два таких візити в зону ООС, аби об'їхати всі важливі, пріоритетні об'єкти вздовж 410 км лінії розмежування.

"У принципі всі ці об'єкти загалом пріоритетні, тому що там усі наші військові, а вони і є наш пріоритет. Максимум, що можна об’їхати, побачити, поспілкуватися, потиснути руку. До речі, коли тиснеш руку, відчуваєш, що українці в безпеці: такі потужні у всіх руки, такі мужики! До речі, і жінки теж дуже сильні", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, військові нібито дивуються його вже другому тривалому візиту і кажуть, що раніше з ними ніхто не ночував.

"Щоб зрозуміти все, що відбувається, треба говорити з військовими, треба говорити з цивільними. Треба з людьми їсти, жити. Скажу відверто: іноді випити, щоб зовсім було все відверто. Я в принципі так і роблю. Ну, і можна переночувати", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіЗбройні сили УкраїниВолодимир Зеленський
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