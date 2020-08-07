Зеленський розповів, як тиснув руки "мужикам" на передовій і про потребу випити для відвертості

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від свого дводенного візиту на Донбас і розповів про побут військових ЗСУ на передовій.

Спілкуючись зі ЗМІ у Мар'їнці, глава держави зазначив, що вирішив пожити із захисниками в польових умовах, аби зрозуміти, як їм там живеться (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Їли з хлопцями, ночували також. Повністю хочеш зрозуміти, поспілкуватися, як усе контрольовано. Хочеться подякувати нашим хлопцям. Зберігається режим тиші. Усе під контролем. Загалом, ніхто нічого не збирається здавати. У нас сильна потужна армія. Ми боремося за Україну", – запевнив Зеленський.

"Ночував я у домівці невеличкій. Де наші хлопці, там і ми ночували. Разом поїли, поспілкувалися. Годують наших дуже потужно. Я навіть здивований, що військові в гарній формі. Я не міг з'їсти весь обсяг їжі. Дуже багато. Як кажуть: і перше, і друге, і компот. Все було. І печиво, і вафлі. А хто не наїсться, хлопці кажуть вночі можна і "бутріки" з'їсти", – додав президент.

Він також зізнався, що хоче здійснити ще два таких візити в зону ООС, аби об'їхати всі важливі, пріоритетні об'єкти вздовж 410 км лінії розмежування.

"У принципі всі ці об'єкти загалом пріоритетні, тому що там усі наші військові, а вони і є наш пріоритет. Максимум, що можна об’їхати, побачити, поспілкуватися, потиснути руку. До речі, коли тиснеш руку, відчуваєш, що українці в безпеці: такі потужні у всіх руки, такі мужики! До речі, і жінки теж дуже сильні", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, військові нібито дивуються його вже другому тривалому візиту і кажуть, що раніше з ними ніхто не ночував.

"Щоб зрозуміти все, що відбувається, треба говорити з військовими, треба говорити з цивільними. Треба з людьми їсти, жити. Скажу відверто: іноді випити, щоб зовсім було все відверто. Я в принципі так і роблю. Ну, і можна переночувати", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL: