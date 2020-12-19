Зеленський розповів, як новий президент США може вплинути на ситуацію на Донбасі

Новообраний президент США Джо Байден може посилити переговори в Нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі, оскільки він "добре розуміє питання України та Росії".

Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю виданню The New York Times, передає пресслужба глави держави. На його переконання, США могли би відігравати активну роль та вплинути на ситуацію на Донбасі.

"Я вважаю, що посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би президент Байден, знову ж таки тому, що він добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку у Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало. А що робити потім? Нам потрібна реінтеграція Донбасу. А щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші. І тут, я вважаю, ми не впораємося самі", – сказав Зеленський та наголосив, що США могли би також відігравати ключову роль у розвитку вільної економічної зони на Донбасі.

Президент зазначив, що Америка на сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому, на його переконання, такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок його "великої реінтеграції".

Крім того, Зеленский наголосив, що без США також неможливо обійтися у питання окупації Росією Криму.

"Шість років це питання було в повітрі, і дійсно, Європа та Сполучені Штати Америки опційно робили все можливе, але кроки з деокупації має робити відповідний союз держав, союз лідерів, у якому буде визначена карта всіх кроків з деокупації Кримського півострова. Зараз ми створюємо "Кримську платформу" і, звісно, хотіли б у ній бачити ті країни, які будуть ключовими гравцями, ключовими гарантами повернення та деокупації Криму. Повернення Криму і нашої територіальної цілісності. І США могли б бути лідером у цьому напрямку", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, "Донбас помирає без України".

"У Нормандському форматі, який породив Мінські угоди, ми зробили важливі, я вважаю, кроки вперед. У нас зараз дійсно в десятки разів менше загиблих і поранених. Однак Донбас вмирає без України. Присутність там окупаційних військ вбиває технології, освіту, медицину, є екологічні катастрофи у зв'язку із затопленими шахтами, мародерство й розпиляні на метал заводи, які там були. Ситуація страшна, тому я кажу справедливо – Донбас без України вмирає", – сказав він.

Нагадаємо, що Джо Байден переміг чинного лідера Штатів Дональда Трампа на виборах президента США 3 листопада. Також у листопаді Національна поліція України закрила кримінальне провадження щодо Байдена, яке було розпочато за заявою колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна.

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