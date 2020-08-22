Зеленський розповів, як 86-річний Кравчук і 87-річний Фокін "піднімають" переговори по Донбасу

Ольга Ліпич Політика 13:11, 22.08.2020

Президент Володимир Зеленський оцінив роботу нового керівництва української делегації в Тристоронньій контактній групі щодо Донбасу – Леоніда Кравчука і Вітольда Фокіна.

В інтерв'ю виданню "Україна 24" Зеленський зазначив, що Кравчук і Фокін – "професійні, потужні українські дипломати з чіткою проукраїнською позицією, патріотичною та збалансованою".

"Леонід Макарович – один з кращих дипломатів української сучасності, я це знаю. Я не просто впевнений, я це бачив. Він дуже енергійна людина. Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ" і ми про деякі речі вже домовилися. Так, йому допомагають і пан Фокін, і пан Рєзніков, і багато робить Андрій Єрмак, і Руслан Демченко. Така потужна команда, там багато людей. Кравчук – це обличчя нашої сьогоднішньої групи, обличчя української дипломатії, кращого у нас немає, я так вважаю", – сказав президент.

Зеленський окремо підкреслив, що Фокін теж перебуває на своєму місці, оскільки він сам "з українського Донбасу".

"Мені здається, це правильний досвідчений, дипломатичний баланс, який сьогодні головує від України в Тристоронній контактній групі. Ми не просто зробили зміну керівництва. Дійсно, режим тиші дотримується щодня, далі домовилися про 20 ділянкок розмінування – це великий крок вперед. Про точки розведення, про обмін полоненими. Уже в технічному напрямі зараз будемо йти в підсумку до виконання всього цього", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський підтвердив, що зустріч радників глав "нормандської четвірки" щодо ситуації на Донбасі відбудеться 28 серпня.

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