Зеленський розповів свою "велику мрію" президенту Microsoft

Президент України Володимир Зеленський хоче протягом наступних трьох років перевести повністю всі державні послуги в цифровий формат, а також вибори.

Про це глава держави заявив під час відеодзвінка 5 листопада з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом, повідомляється на сайті Офісу президента.

"Ми хочемо вийти на те, щоб усі послуги до кінця моєї каденції, протягом наступних трьох років були Ціфровізіровать, і щоб ми дійшли до моєї великої мрії – щоб вибори в Україні також були трансформовані в інтернет-формат", – сказав Зеленський.

Президент уточнив, що серед пріоритетного завдання на наступний рік – запуск програми Paperless.

Також, за словами Зеленського, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена українцями спільно з провідними світовими компаніями, то такою технологією люди будуть більше довіряти.

У свою чергу президент Microsoft підкреслив, що нові технології повинні стояти на захисті демократії.

Також Сміт позитивно оцінив напрямок діджітілізаціі державних послуг в Україні

"Все це дуже корисно для українців. І все це насправді дуже корисно для нас. Тому що при залученні до цього процесу приватного і державного секторів розширюється цифровий ринок. Це ті кроки, які можуть змусити нас подивитися в майбутнє і мати великі амбіції для додаткових інвестицій", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цифровизация сфери соціальних послуг, яка передбачає масове скорочення чиновників, може заощадити бюджету України 10 млрд гривень.