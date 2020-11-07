Зеленський розповів про втрати на Донбасі під час перемир'я

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно продовжувати рух у напрямку припинення війни та досягнення миру на Донбасі, оскільки серед військовослужбовців, попри режим тиші, є втрати.

Перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, він нагадав, що за 103 дні дії встановленого з 27 липня режиму припинення вогню на сході кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком, але Україна досі має бойові втрати, передає пресслужба президента.

"На жаль, є три бойові втрати за цей час, за 103 дні режиму припинення вогню. Абсолютної тиші немає, на жаль", – заявив глава держави.

Він зазначив, що зменшення кількості бойових втрат з української сторони – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.

"Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату", – наголосив Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе.

"Без віри не можна перемогти. Без віри не можна жити. І без віри, я впевнений, усе було б заморожено, як і в попередні роки, і не було б ніяких кроків уперед. Тому із цією вірою живемо. Але не тільки з вірою та словами, а й з реальними кроками", – сказав він.

Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що переговорний процес триває на декількох майданчиках, і вже можна говорити про певні досягнення.

"Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, останні події цього тижня – Україна представила свій план дій, який надісланий пані Грау (спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау. – Ред.) у ТКГ. Тобто цей план дій передбачає всі необхідні умови щодо припинення війни на Донбасі. Тому я сподіваюся, що він почне розглядатися вже наступного тижня", – зазначив він.

За словами Єрмака, у вівторок, 10 листопада, продовжиться робота Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, а 13 листопада відбудеться відеоконференція радників у Нормандському форматі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що Україна візьме кредит у розмірі 100 мільйонів доларів (еквівалент 2,8 мрд грн) на відновлення Донбасу. Гроші виділить Світовий банк.