Зеленський розповів про своє самопочуття: запахи повернулися, тест позитивний. Відео
Президент України Володимир Зеленський отримав результати повторного тесту на коронавірус, які виявилися позитивними.
Про це він розповів в своєму зверненні, опублікованому на сторінці глави держави у Facebook 18 листопада. Президент уточнив, що він почувається краще (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Також Зеленський зазначив, що температура тіла знижується і повернувся нюх.
"Мій повторний тест поки позитивний. Але з кожним днем я відчуваю себе все краще і краще, запахи вже сьогодні повернулися, сили повертаються, температура знижується", – сказав глава держави.
Зеленський висловив надію, що скоро зможе повернутися до звичайного режиму роботи.
"Вірю, що наступне відео я записуватиму вже не з лікарні, і остаточно переможу над COVID-19, щоб з вашою підтримкою перемогти всі інші віруси і бактерії, які шкодять Україні вже багато років", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив про зараження коронавірусом 9 листопада. Наразі глава держави перебуває на лікуванні в "Феофанії".