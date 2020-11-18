Зеленський розповів про своє самопочуття: запахи повернулися, тест позитивний. Відео

Президент України Володимир Зеленський отримав результати повторного тесту на коронавірус, які виявилися позитивними.

Про це він розповів в своєму зверненні, опублікованому на сторінці глави держави у Facebook 18 листопада. Президент уточнив, що він почувається краще (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також Зеленський зазначив, що температура тіла знижується і повернувся нюх.

"Мій повторний тест поки позитивний. Але з кожним днем я відчуваю себе все краще і краще, запахи вже сьогодні повернулися, сили повертаються, температура знижується", – сказав глава держави.

Зеленський висловив надію, що скоро зможе повернутися до звичайного режиму роботи.

"Вірю, що наступне відео я записуватиму вже не з лікарні, і остаточно переможу над COVID-19, щоб з вашою підтримкою перемогти всі інші віруси і бактерії, які шкодять Україні вже багато років", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив про зараження коронавірусом 9 листопада. Наразі глава держави перебуває на лікуванні в "Феофанії".