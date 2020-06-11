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11 червня • оновлено в 17:29
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Порошенко неодноразово пропонував Зеленському допомогу на благо країни: президент відмовився

2.6т
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П’ятий президент Петро Порошенко неодноразово пропонував Володимиру Зеленському співпрацювати задля допомоги Україні.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю виданню "Українська правда". Президент підтвердив, що відмовився від співпраці через особисту образу на Порошенка.

"Він багато разів хотів зі мною зустрітися, казав, ми можемо знайти порозуміння, там якусь допомогу на міжнародній арені. Я не бачив в цьому ніякого сенсу. Не бачив в цьому сенсу через те що все, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою. Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю", – сказав Зеленський.

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Він також розповів, що п'ятий президент зазначав, що дійсно хоче допомагати країні. Зеленський також підтвердив, що його ставлення до Порошенка формується зокрема іншими людьми з його оточення.

"З ним не можна домовлятися – це кажуть як його колишні друзі, так його колишні вороги, наші перші президенти. Кажуть: немає сенсу", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський розповів, що отримує СМС від бізнесмена Ігоря Коломойського, де той вказує, на що звернути увагу.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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