Єрмак зізнався, про що Зеленський говорив із керівником розвідки Мі-6

Президент України Володимир Зеленський і голова СБУ Іван Баканов під час зустрічі з керівником зовнішньої розвідки Сполученого Королівства Річардом Муром говорили про фейкові новини та протидію дезінформації.

Про це розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню "Бабель".

Раніше журналісти "Дзеркала тижня" заявили, що одна з тем стосувалася формального і неформального оточення президента, через яке з України нібито витікає важлива інформація. Водночас критики чинної української влади вирішили, що ненадійне оточення – це Єрмак.

За словами глави ОПУ, журналісти дали неправдиву інформацію.

"По-перше, хоча б у тій частині, що я особисто був на тій зустрічі... Одна з тем стосувалася протидії дезінформації. Сьогодні назріла необхідність створити міжнародний центр протидії пропаганді. Україна готова стати ініціатором. Ця ідея отримала велику підтримку серед наших партнерів", – наголосив очільник держави.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що під час візиту до Великої Британії 7–8 жовтня Зеленський таємно зустрівся с главою розвідки Мі-6. На зустрічі нібито говорили про тиск на антикорупційні органи, а також обговорили із Зеленським його оточення.