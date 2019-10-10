"Сир за 58 грн/кг – можу собі дозволити": Зеленський розповів про покупки в елітному магазині Києва

Президент України Володимир Зеленський на своєму пресмарафоні розповів, які продукти і за скільки купує.

Про це він висловився в рамках конференції 10 жовтня, відповідаючи на запитання журналіста. Представник ЗМІ запитав, чи знає Зеленський, скільки коштує молоко.

Глава держави зізнався, що молоко не п'є і практично не вживає в їжу хліб, проте купує його. Наприклад, гречаний в елітному магазині GoodWine коштує 25-30 гривень.

"Купую хліб, можу купити води, можу купити вина, ось і все. А навіщо вам брехати і розказувати, слухайте, я ще купую ковбасу, кілограм там стільки коштує. Ще купую сир, люблю дуже сир до вина. Сир купую, кілограм коштує 58 гривень. Це той сир, який я люблю. Я можу собі дозволити це купити. Ось і все", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL:

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