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11 жовтня • оновлено в 03:31
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"Сир за 58 грн/кг – можу собі дозволити": Зеленський розповів про покупки в елітному магазині Києва

10.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський на своєму пресмарафоні розповів, які продукти і за скільки купує.

Про це він висловився в рамках конференції 10 жовтня, відповідаючи на запитання журналіста. Представник ЗМІ запитав, чи знає Зеленський, скільки коштує молоко.

Глава держави зізнався, що молоко не п'є і практично не вживає в їжу хліб, проте купує його. Наприклад, гречаний в елітному магазині GoodWine коштує 25-30 гривень.

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"Купую хліб, можу купити води, можу купити вина, ось і все. А навіщо вам брехати і розказувати, слухайте, я ще купую ковбасу, кілограм там стільки коштує. Ще купую сир, люблю дуже сир до вина. Сир купую, кілограм коштує 58 гривень. Це той сир, який я люблю. Я можу собі дозволити це купити. Ось і все", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Пресмарафон Володимира Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика продукти
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Ш. Олег
Ш. Олег
Тоже озадачила цена сыра. :) Вероятно, Зеленский имел ввиду 58 грн./100 гр., это более реально.
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Larish Denis
Larish Denis
Интересно, его там вообще кто то после избрания видел? Гудвайн наверное к нему на дом приезжает,поэтому все как у нормальных граждан Украины
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Larish Denis
Larish Denis
Люсяо Люся,залез варон большой сасна и начал посилать всех на....
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Larish Denis, его там и до избрания не было
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
58 гр кг такого сыра не бывает,разве что сырный продукт,даже я такой сыр бы не стал покупать по такой цене это не сыр а гуано))))
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Артеллерист Моня, даже сырного продукта по такой цене не бывает. Он просто НИКОГДА не был в магазине
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Larish Denis
Larish Denis
Артеллерист Моня, да все просто, они когда мигалки видят, ценники меняют, вот он и считает себя счастливым обладателем сыра за 58 гон,кг,
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