"Сир за 58 грн/кг – можу собі дозволити": Зеленський розповів про покупки в елітному магазині Києва

Президент України Володимир Зеленський на своєму пресмарафоні розповів, які продукти і за скільки купує.
Про це він висловився в рамках конференції 10 жовтня, відповідаючи на запитання журналіста. Представник ЗМІ запитав, чи знає Зеленський, скільки коштує молоко.
Глава держави зізнався, що молоко не п'є і практично не вживає в їжу хліб, проте купує його. Наприклад, гречаний в елітному магазині GoodWine коштує 25-30 гривень.
"Купую хліб, можу купити води, можу купити вина, ось і все. А навіщо вам брехати і розказувати, слухайте, я ще купую ковбасу, кілограм там стільки коштує. Ще купую сир, люблю дуже сир до вина. Сир купую, кілограм коштує 58 гривень. Це той сир, який я люблю. Я можу собі дозволити це купити. Ось і все", – сказав Зеленський.
Володимир Зеленський
Як писав OBOZREVATEL:
Володимир Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції з журналістами.
Він розповів про своє головне розчарування в політиці та висловився про головну помилку на посаді.
Раніше співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер розповів, хто замовив "кулінарний" пресмарафон Володимира Зеленського.
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