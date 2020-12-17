Зеленський розповів про оновлення відносин із ЄС: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський заявив про оновлення відносин із Європейським Союзом у 2021 році.

Про це він розповів під час пленарної сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України", яка пройшла в межах відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За результатами саміту нам вдалося визначити нові амбітні цілі в наших відносинах, над якими ми будемо спільно працювати з нинішнім складом інститутів Європейського союзу. Йдеться, насамперед, про оновлення Угоди про асоціацію. У 2021 року ми почнемо спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію, яка повинна стати рушійною силою процесу оновлення угоди", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що мета України – використовувати процес оновлення угоди для максимальної інтеграції у внутрішній ринок ЄС. Ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про промисловий безвіз.

"У сфері секторальної інтеграції новим пріоритетом нашої співпраці стане залучення України до реалізації європейського "зеленого курсу". Ми нарешті повинні укласти угоду про спільний авіаційний простір. З керівництвом ЄС ми домовилися зробити це на самому початку наступного року", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський поставив завдання отримати перші партії вакцини від COVID-19 на початку 2021 року.