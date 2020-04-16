Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона боротиметься, доки кожен українець не повернеться додому з полону на окупованих територіях Донбасу.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, про це він сказав під час робочого візиту в Закарпатську область, коментуючи обмін полоненими з терористами "Л/ДНР" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський Пресслужба Офісу президента

"У мене, як і у звичайної людини, тільки позитивні емоції. Сьогодні ми повертаємо наших людей, наших громадян України. Я радію щоразу, коли ми повертаємо і наших військових, і героїв, і політв'язнів, і звичайних громадян", – наголосив президент .

За його словами, обмін відбувається в рамках Мінських домовленостей і домовленостей "нормандської четвірки".

"Ми звільняємо всіх, і будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", – зазначив Зеленський.

Також він висловив надію, що Україна зможе повернути не тільки своїх людей з окупованих територій, а й самі окуповані території.

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