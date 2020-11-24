Зеленський розповів про нові перемоги після COVID-19. Відео

Президент України Володимир Зеленський, який перехворів на COVID-19, розповів нові про перемоги, які здобула наша країна.

У своєму відеозверненні на Facebook гарант повідомив про низку розроблених програм, які спрямовані на підтримку громадян і бізнесу під час карантину.

"Радий повернутися до роботи у звичному режимі. Радий побачити дружину та дітей не через екран телефона, а нарешті обійняти їх і розцілувати. Радий долучитися до команди з 287 тисяч співгромадян, які перемогли COVID-19. Радий з усіма українцями продовжувати будувати нову державу. Доки новинарі мовчать про хороше, бо впадуть рейтинги, і продають вам жахіття, зраду та ненависть, я розкажу про важливі здобутки й перемоги, яких ми досягли разом" – наголосив Зеленський.

Президент додав, що до Верховної Ради подадуть законопроєкти щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями. Зокрема, законодавчі ініціативи передбачатимуть, що фізичні особи – підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч грн.

В ОП зазначили, що згідно з розрахунками, понад мільйон українців зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн. Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

"Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника", – пояснив Зеленський.

Президент додав, що підприємства, які не працювали через карантин, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників – майже 1,5 млрд грн для близько 120 тисяч юридичних осіб.

Також бізнесу дадуть податкові канікули: при посиленні обмежувальних заходів 200 тисяч фізичних осіб – підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

Зеленський наголосив, що в Україні відновлюють дію програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні цього року.

"Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсації з часткового безробіття", – сказав він.

"Важливо, що програма "5-7-9" ( "Доступні кредити 5-7-9%" – Ред.) продовжиться та розширить свої можливості в цьому та наступному році", – акцентував гарант.

Зеленський резюмував, що сподівається на підтримку Верховною Радою всіх "вищезазначених важливих кроків".

Новина оновлюється...