Зеленський розповів про кримінальні справи проти "царьків", які порушували карантин

Президент України Володимир Зеленський назвав "царками" мерів міст і голів обладміністрацій, які допустили проведення масових заходів під час карантину.

Про порушення правил карантинних обмежень Зеленський розповів в ході інтерв'ю чотирьом українським телеканалам. Трансляція розмови глави держави з журналістами велася на YouTube-сторінці каналу "Україна" 22 жовтня.

"У нас було нарад багато: щотижневі з головами обласних адміністрацій, з мерами, які самі собі, вибачте за таке слово, самі собі "царки". Ми їх попереджали про День міста, ми попереджали про сотні тисяч людей, яких вони збирають в центрі міста. Буде хвиля. Ми про це попереджали Дніпро, Одесу, Харків", – сказав глава держави.

Він підкреслив, що саме в цих областях згодом почалася хвиля захворюваності на коронавірус.

"Там заведені кримінальні справи. Заведені. Після цього всі ці справи беруть голови тих чи інших міст України, собі в риторику, я маю на увазі, виходять і кажуть "Будь ласка, через те, що вибори мене хочуть скинути". Не через те, що через нього загинула велика кількість людей", – сказав Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки в країні не можна проводити масові розважальні заходи, оскільки пандемія коронавірусу триває.