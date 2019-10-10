"Кажу одне, роблю інше": Зеленський розповів про головне розчарування в політиці

Глава України Володимир Зеленський заявив, що свою головну помилку зможе назвати тільки після закінчення президентського терміну.

Про це лідер держави сказав на пресмарафоні в четвер, 10 жовтня, відзначивши, що тільки тоді зможе об'єктивно оцінити свої вчинки.

"Є величезне розчарування, яке зі мною від початку терміну, з приводу людей у політиці. Це поведінка "кажу одне, роблю інше".

Моє ставлення таке: краще набирати людей не з політики, тих, які будуть робити помилки, але ви не будете в них розчаровані, тому що помилку можна виправити, а таких людей, яких я бачу [в політиці], виправити не можна. Це зовсім якийсь інший народ", – сказав президент.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції з журналістами.

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