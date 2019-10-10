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10 жовтня • оновлено в 21:16
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/ Політика

"Кажу одне, роблю інше": Зеленський розповів про головне розчарування в політиці

2.2т Читати матеріал російською

Глава України Володимир Зеленський заявив, що свою головну помилку зможе назвати тільки після закінчення президентського терміну.

Про це лідер держави сказав на пресмарафоні в четвер, 10 жовтня, відзначивши, що тільки тоді зможе об'єктивно оцінити свої вчинки.

"Є величезне розчарування, яке зі мною від початку терміну, з приводу людей у політиці. Це поведінка "кажу одне, роблю інше".

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Моє ставлення таке: краще набирати людей не з політики, тих, які будуть робити помилки, але ви не будете в них розчаровані, тому що помилку можна виправити, а таких людей, яких я бачу [в політиці], виправити не можна. Це зовсім якийсь інший народ", – сказав президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції з журналістами.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
політика
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Он что,уверен,что досидит до конца срока?В свете последних событий,его или вынесут или посадят за госизмену.После этого,надеюсь,вникнет в суть формулы Штайнмаера.
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