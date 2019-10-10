"Сам звільниться": Зеленський розповів, коли позбудеться Богдана

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан "звільниться сам", якщо будуть докази порушень із його боку.

Про це лідер держави сказав на прес-марафоні у четвер, 10 жовтня. Він підкреслив, що глава Офісу президента може шкодити його іміджу, але йому в команді потрібні професійні люди, що не порушують закон.

"По-перше, нам потрібно визначитися, за якими принципами ми звільняємо людей. Досвід, професіонал, чи робить він щось, коли в нього є вільний час?" – сказав президент.

Богдан і Зеленський Українська правда

Зеленський зазначив, що розуміє, що для його іміджу як президента "це не дуже красиво".

"Але я хочу вам сказати, що він у нашій команді, і він не був на роботі [під час приватних поїздок]. Я навіть не знаю, з ким вони там ходили. Він мені сказав, що приїхав, і там було багато різних людей", – розповів він.

Зеленський переконаний, що президент не повинен цікавитися тим, як відпочиває глава його офісу.

За словами Зеленського, є "багато людей із хорошим іміджем, дуже світлих людей, деяких із них стали губернаторами", але він поки що не може домогтися від них результату.

"Мені потрібні професійні люди, які не порушують українське та міжнародне законодавство. Мені потрібні ці потужні люди, у мене не так багато цих людей. Зараз дуже складний період в моїй команді", – вказав президент.

Зеленський визнав, що Богдану "дуже складно, тому що на нього йде вплив, починаючи з пана Коломойського".

"Що він там, він із ним, він вирішує якісь його [Коломойського] проблеми. Деталей у нас із вами немає. Більше того, доказів ніяких немає", – сказав він.

Президент підкреслив, що адвокатська робота Богдана залишилася в минулому і зараз він "працює на державу".

Зеленський додав, що Богдан працює главою ОП не заради грошей. "Ми живемо зараз зовсім без відпочинку, і точно не працюємо на гроші. Ми зовсім іншої моделі люди", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю прес-конференції з журналістами.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!