Зеленський розпорядився допомогти Лівану через смертельний вибух
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Лівану через смертельний вибух у порту Бейрута.
Документ № 319/2020 передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у столиці.
Згідно з указом, Кабінет Міністрів повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті в районі порту стався масштабний вибух. Кількість загиблих збільшилася до 178 осіб.
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