Зеленський розпорядився допомогти Лівану через смертельний вибух

Олексій Тітофф Політика 16:22, 14.08.2020 Оновлено: 16:28, 14.08.2020

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Лівану через смертельний вибух у порту Бейрута.

Документ № 319/2020 передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у столиці.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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