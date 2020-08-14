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Зеленський розпорядився допомогти Лівану через смертельний вибух

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
1,2 т.
Зеленський розпорядився допомогти Лівану через смертельний вибух

Президент Володимир Зеленський розпорядився допомогти Лівану.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Лівану через смертельний вибух у порту Бейрута.

Документ № 319/2020 передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у столиці.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаВибухи у БейрутіВолодимир Зеленський
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