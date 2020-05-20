Зеленський рознервувався, відповідаючи на запитання журналістки про "епоху бідності". Відео
Президента України Володимира Зеленського змусила рознервуватися низка питань від журналістки телеканалу NewsOne Діани Панченко.
Словесна суперечка між ними трапилася під час пресконференції. До неї також приєдналася і прессекретарка глави держави Юлія Мендель (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Все почалося з того, що Панченко заходилася ставити одразу кілька запитань про невиконані обіцянки президента: низькі тарифи, кінець епохи бідності, посадки корупціонерів, припинення війни на Донбасі та інше.
Зеленський спробував зупинити журналістку, але йому це не вдалося. "Можна я відповім? А, ну добре", – із сарказмом зазначив він.
Після цього в розмову втрутилася Мендель, яка попросила Панченко не займати надто багато часу. Але президент заперечив їй.
"Юлю, ти мене теж збиваєш, зачекай", – обурився Зеленський і повернув слово Панченко. Також він висловив здивування через те, що запитання ведучої нагадує розповідь про його життя.
"Я тільки згадую найпопулярніші обіцянки", – із сарказмом сказала журналістка.
Зі свого боку Зеленський відповів на її репліку не менш уїдливо. "Найпопулярніші на ваших каналах. Я ніколи не працював на телеканали, які працюють на гроші інших держав, зокрема Росії. На вас можна дивитися, а слухати вас важко", – сказав президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський заявив, що "кінець епохи бідності" не настав в Україні, оскільки криза зараз у всьому світі, а "ми гроші не друкуємо". Також президент визнав, що за один термін не встигне зробити все, що пообіцяв.