Росія не має наміру обговорювати питання анексії Криму в Мінському процесі, тому для цього потрібні нові міжнародні майданчики.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в середу, 20 травня.

"Чесно кажучи, я сказав (на нормандської зустрічі – Ред.) це Путіну: я відчуваю, що РФ не хоче обговорювати це питання. Але ми пам'ятаємо, що це наша земля, це наш народ. І, можливо, ви маєте рацію: прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим", – додав Зеленський.

Володимир Зеленський

Глава держави зазначив, що Україна – США, Канада і ЄС, включаючи Німеччину та Францію, визнають незаконність окупації. І поки Крим не повернеться в Україну, санкції з РФ знімати не будуть.

OBOZREVATEL вів текстову онлайн-трансляцію прес-конференції.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що прогнозує зустрітися з главою РФ Володимиром Путіним в нормандському форматі після спаду пандемії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для переселенців окупованого Криму побудують 500 квартир в Херсонській області.