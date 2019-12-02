Зеленський розкрив план щодо повернення Криму

Сполучені Штати Америки могли б допомогти в питанні повернення окупованого Росією Криму.
Про це в інтерв'ю виданню Wyborcza, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомога США. Міг би існувати такий формат переговорів: Україна, Росія, США", – зазначив він.
Зеленський додав, що на нормандському саміті, який відбудеться в Парижі 9 грудня, він підніме тему анексії півострова.
"Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулася", – підкреслив український президент.
Крим
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії й України, відбудеться 9 грудня в Парижі.
Зеленський сказав, що на саміті планує ставити питання конкретних термінів деокупації Донбасу і сподівається домовитися з Росією.
Прессекретар президента Росії Пєсков заявив, що Україна може зіткнутися з непередбачуваними наслідками, якщо в процесі зустрічі вирішить замінити Мінські угоди на інше.
Саміт у "нормандському форматі", запланований на 9 грудня в Парижі (Франція), відбудеться в Єлисейському палаці.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що метою зустрічі лідера країни Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським буде "спроба знайти якісь рішення".
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