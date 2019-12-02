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2 грудня • оновлено в 11:08
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Зеленський розкрив план щодо повернення Криму

1.4т
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Сполучені Штати Америки могли б допомогти в питанні повернення окупованого Росією Криму.

Про це в інтерв'ю виданню Wyborcza, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомога США. Міг би існувати такий формат переговорів: Україна, Росія, США", – зазначив він.

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Зеленський додав, що на нормандському саміті, який відбудеться в Парижі 9 грудня, він підніме тему анексії півострова.

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"Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулася", – підкреслив український президент.

Крим

Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Крим нормандський формат
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Путин вздохнет тяжело, посмотрит, сочувственно, на Зеленского, подумает - "прав был Лавров - ДБЛБЛТЬ!" и скажет - "как я неоднократно заявлял, вопрос с принадлежностью Крыма закрыт раз и на всегда!"
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Мир Миру
Мир Миру
Цікаво.
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Хо Хол
Хо Хол
"Это наша территория, поэтому я спрошу можем ли мы это обсудить... если нет, то может можно еще где-нибудь обсудить... :'(". Обоз, это МОЩНОЕ заявление? Кремль в истерике?
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