На зустрічі з українськими олігархами 16 березня президент Володимир Зеленський запропонував їм курирувати окремі області в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

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Про це пише "Українська правда" з посиланням на учасників зустрічі.

"Президент попросив не тільки фінансової допомоги, але і щоб кожен з присутніх взяв на себе кураторство над окремою областю, де має активи і, відповідно, ресурси і людей", – йдеться в публікації.

Володимир Зеленський зустрівся з олігархами

За словами джерел, області розділили так:

Рінат Ахметов – Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська області; плюс міста, де він має вплив, наприклад, Кривий Ріг;

Ігор Коломойський – Запорізька область;

Ігор Палиця – Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область;

Віктор Пінчук – Дніпропетровська область;

Андрій Веревський – Полтавська та Кіровоградська області;

Юрій Косюк – Вінницька і Черкаська області;

Андрій Ставніцер – Одеська область;

Олександр Ярославський – Харківська область.

"Президент просив допомагати не тільки грошима, а й людьми. Каже, що "у вас в кожній області є великі підприємства, там професійні менеджери, нехай вони на місцях допомагають місцевій владі", – розповів учасник зустрічі.

Інше джерело повідомило, що Коломойський послухав президента і відповів, що з радістю допоміг би, але у нього заблоковані рахунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL 16 березня Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента.

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