На зустрічі з українськими олігархами 16 березня президент Володимир Зеленський запропонував їм курирувати окремі області в боротьбі з коронавірусом COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це пише "Українська правда" з посиланням на учасників зустрічі.
"Президент попросив не тільки фінансової допомоги, але і щоб кожен з присутніх взяв на себе кураторство над окремою областю, де має активи і, відповідно, ресурси і людей", – йдеться в публікації.
Володимир Зеленський зустрівся з олігархами
За словами джерел, області розділили так:
Рінат Ахметов – Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська області; плюс міста, де він має вплив, наприклад, Кривий Ріг;
Ігор Коломойський – Запорізька область;
Ігор Палиця – Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область;
Віктор Пінчук – Дніпропетровська область;
Андрій Веревський – Полтавська та Кіровоградська області;
Юрій Косюк – Вінницька і Черкаська області;
Андрій Ставніцер – Одеська область;
Олександр Ярославський – Харківська область.
"Президент просив допомагати не тільки грошима, а й людьми. Каже, що "у вас в кожній області є великі підприємства, там професійні менеджери, нехай вони на місцях допомагають місцевій владі", – розповів учасник зустрічі.
Інше джерело повідомило, що Коломойський послухав президента і відповів, що з радістю допоміг би, але у нього заблоковані рахунки.
Як повідомляв OBOZREVATEL 16 березня Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".