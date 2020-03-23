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23 березня • оновлено в 12:15
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Зеленський розділив між олігархами області для боротьби з коронавірусом – ЗМІ

1.9т
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На зустрічі з українськими олігархами 16 березня президент Володимир Зеленський запропонував їм курирувати окремі області в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

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Про це пише "Українська правда" з посиланням на учасників зустрічі.

"Президент попросив не тільки фінансової допомоги, але і щоб кожен з присутніх взяв на себе кураторство над окремою областю, де має активи і, відповідно, ресурси і людей", – йдеться в публікації.

Володимир Зеленський зустрівся з олігархами

Володимир Зеленський зустрівся з олігархами

За словами джерел, області розділили так:

  • Рінат Ахметов – Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська області; плюс міста, де він має вплив, наприклад, Кривий Ріг;

  • Ігор Коломойський – Запорізька область;

  • Ігор Палиця – Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область;

  • Віктор Пінчук – Дніпропетровська область;

  • Андрій Веревський – Полтавська та Кіровоградська області;

  • Юрій Косюк – Вінницька і Черкаська області;

  • Андрій Ставніцер – Одеська область;

  • Олександр Ярославський – Харківська область.

"Президент просив допомагати не тільки грошима, а й людьми. Каже, що "у вас в кожній області є великі підприємства, там професійні менеджери, нехай вони на місцях допомагають місцевій владі", – розповів учасник зустрічі.

Інше джерело повідомило, що Коломойський послухав президента і відповів, що з радістю допоміг би, але у нього заблоковані рахунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL 16 березня Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента.

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Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
олігархи вірус
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
він геть без царя в голові ,що вже так спішить поділити Україну поміж олігархами ми це проходили в 2014 і що маємо?
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