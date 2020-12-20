Зеленський: Росія та США повинні домовлятися з Україною про мир на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб про мир на Донбасі домовлялися "глобальні гравці" без участі України.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю The New York Times, передає пресслужба ОП.

"Я, президент України, не хотів би, щоб стосовно миру на Донбасі й умов цього миру домовлялися якісь глобальні гравці. Для нас важливо бути за цим столом переговорів, тому що без нас неможливо домовитися. Тому що суб'єктом цієї домовленості є Україна", – пояснив він.

При цьому Зеленський зазначив, що не любить розмірковувати про глобальні речі та не вірить, що великі великі країни домовляються про все на світі.

"Я не дуже люблю розмірковувати про глобальні речі. Я хочу пояснити свою позицію. Коли ми говоримо, що Сполучені Штати Америки сядуть за стіл з Російською Федерацією і вони домовляться про все, про весь світ – я в це не вірю. Тому що багато різних інтересів, і треба не забувати, що кожна маленька країна має свою незалежність і своє бажання. І великі гравці ніколи не зможуть домовитися в цілому про все, тому що в кожної країни є своє "я", – висловився Зеленський.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2021 року дію закону про особливості місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Рада повинна прийняти закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, але вона не буде закріплювати особливий статус регіону в Конституції.