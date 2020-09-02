Зеленський разом із Філімоновим звернувся до одеситів. Відео

Президент України Володимир Зеленський привітав Одесу з Днем міста.

Своє святкове відеозвернення глава держави опублікував на сторінці в Facebook у середу, 2 вересня. Разом із Зеленським на відео був присутній актор і шоумен Олег Філімонов, який став кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".

"В Одесі завжди тепло і красиво, це місто розумних і талановитих людей, куди завжди повертаєшся, як додому. З днем народження, наша перлино біля моря!" – йдеться в зверненні.

Відзначимо, що президент почав своє привітання українською мовою, а потім перейшов на російську.

"Всім привіт, хочу привітати Одесу з днем народження. Цього року я не зможу бути 2 вересня. Але я знаю, що точно буде Олег (Філімонов – Ред.). Ми хочемо міняти Україну, ми хочемо міняти Одесу. Але ні в якому разі не змінювати людей, їхню внутрішню й зовнішню красу, не втратити колорит Одеси, а навпаки, відновити все те прекрасне, за що ми закохувалися в Одесу", – сказав Зеленський.

Зі свого боку Філімонов додав, що "зобов'язаний усьому" Одесі та він "абсолютний продукт" цього міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Філімонов розповів, як президент України Володимир Зеленський підбив його йти в мери Одеси.

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