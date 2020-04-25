Назначение Михаила Саакашвили в Кабмин превратилось в захватывающую политическую драму. Еще утром президент Владимир Зеленский выдвинул на встречу с фракцией Саакашвили, но впервые Офис президента не проводил переговоры с группами, депутатам дали полную свободу самоопределения. Результат сразу после встречи рассказал Цензор.Нет Никита Потураев:

"На встрече фракции Михаил Саакашвили говорил весьма разумные и здравые вещи. И я лично поддерживаю его назначение, вижу риски, но плюсы перевешивают. Мы договорились, что если будет достаточно голосов в поддержку Саакашвили – мы ставим вопрос в порядок дня. Если нет – то вопрос снимается. После встречи с Саакашвили прошло голосование за него в большом чате фракции и в малых чатах каждой группы. Оказалось, что у очень многих наших коллег есть такое психологическое опасение Саакашвили. Не вижу во фракции даже 170 голосов в его поддержку. А для того, чтобы быть абсолютно уверенными в успехе голосования, надо 190-200 голосов. Возможно, кандидатуре Михаила Саакашвили необходима поддержка президента".

Саакашвили говорил о решительных реформах, в то время как Зеленский, который его предложил, отказался требовать от фракции поддержки своего кандидата! Было похоже на "слив", ведь срыв голосования по Саакашвили обнуляет не только его карьеру в Украине, но и авторитет в Грузии.

Но президент Зеленский после провала голосования фракции гарантировал Саакашвили свою поддержку и глава Офиса президента Андрей Ермак начал контакты с главами групп СН и с представителями других фракций ( Ермак ранее и осуществлял контакты с Саакашвили).

Почему не сразу? Интрига в том, что победа над Коломойским при голосовании в первом чтении закона о запрете возврата средств "Приватбанка" далась Зеленскому не просто.

Брать билет на войну с Коломойским решили далеко не все "слуги". Депутаты недовольны – кто-то получает "Центрэнерго", "Укрнафту", реструктуризацию долгов, областную власть, а остальные чем хуже? Среди повторяемых депутатами, бизнесменами и их политическими союзниками пожеланий был комплекс политических вопросов, назначений, закрытие кое-каких уголовных дел, ну и среди прочего - увольнение руководства фискального блока согласно заявлению министра финансов Уманского. И такие обязательств Зеленский на себя принял. А как иначе - ведь он сам прошлым летом поручил задачу составить списки своей партии известным специалистам по работе с таможней и налоговой.

Нефедов и Верланов пользовались поддержкой международных финансовых и политических учреждений, и сбивать их во время переговоров с МВФ было сложным вызовом. Буквально вчера, 23 апреля, министр финансов Марченко заявил, что Верланов и Нефедов незаменимы. Однако сегодня президенту пришлось принимать решение и выполнять поставленные условия. И спустя сутки Марченко сказал, что его подчиненные утратили доверие людей.

Кто именно стал главным бенефициаром мы узнаем после назначения новых начальников таможни и налоговой. Думаю, что последствия своего решения, ради которого Зеленский сделал самую высокую политическую ставку, он сам еще не осознает в полном объеме.

Что это даст Зеленскому с моей точки зрения, если бы он действительно создавал систему влияния в государстве?

1. Президенту необходимо сдвинуть с мертвой точки отношения с США, Вашингтоном и Международным валютным фондом. Зеленский считает, что нужна сильная фигура, которая усилит его позиции на переговорах с американцами, и Саакашвили может обеспечить поддержка в США.

2. Саакашвили - это бомба, которую можно уронить на любого олигарха или министра, он может создавать внутриполитические инициативы и превращать деятельность правительства в резонансные события на телеканалах.

3. Саакашвили ведет переговоры о назначении Давида Сакварелидзе на пост главы Государственного бюро расследований. В НАБУ работает Гизо Углава. Из них теоретически можно попробовать сформировать новый силовой блок, хотя заход Сакварелидзе в ГБР это огромный риск – структура не выстроена, ее еще предстоит сделать дееспособной.

4. Устранить конкуренцию на выборах. Саакашвили на местных выборах не будет создавать свой личный политический проект, и станет агитатором партии.

Какие факторы Зеленский не в полной мере осознает и какие для него риски?

1. Саакашвили не является взаимозаменяемой фигурой, он еще более свободный радикал чем Коломойский. Механизм отношений с ним будет гораздо сложней, и он не будет флюгером. Конфликт Саакашвили с Аваковым и Коломойским способна разорвать власть на куски.

2. Вице-премьер-министр по реформам, за которым не закреплены в подчинении министры и кадры, обречен на роль телевизионного спикера, слова которого будут сильно расходиться с делами. Ему нужен аппарат и полномочия, и президенту придется ему их дать. То есть у кого-то забрать.

3. Реформы – это не игра. Нельзя реформировать феодальное государство силами отдельно взятого вице-премьера. Сам Саакашвили был министром юстиции в правительстве Шеварднадзе, и был вынужден уйти в оппозицию. Потому что реформы должны быть комплексными для всей власти. Президент не может переложить на кого-то другого роль лидера нации и государства.

4. Снятие Верланова и Нефедова ради Саакашвили

- это попытка управлять государством путем петляния между группами влияния. Для президента, который не опирается на институты – это поражение. Не в именах дело - а в принципах, которых, как оказалось, нет, а есть лишь целесообразность. И Зеленский всегда проиграет, пытаясь выбрать, какой олигарх на каком этапе ему более выгоден. Вышвыривая министров в угоду "хотелкам", он ослабляет свое влияние. Теперь ему надо показать сильную и эффективную политику, иначе волна критики перекроет эффект от назначения Саакашвили. Надо или стать лидером самому или можно обратить в пыль любую фигуру, чудес не будет.