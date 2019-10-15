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15 жовтня • оновлено в 16:56
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Зеленський раптово змінив склад РНБО: опублікований указ

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Президент україни Володимир Зеленський підписав указ №752/2019 про зміни в складі Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний документ був опублікований на сайті Офісу президента. Так, глава держави вивів зі складу РНБО екссекретаря Олександра Данилюка та призначив нового – колишнього замголови РНБО Олексія Данилова, а ще главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова.

Також він затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Владислава Бухарєва.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр Данилюк Олекcій Данілов Владислав Бухарєв
Теги
РНБО Офіс президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В октябре по сравнению с сентябрем рейтинг первого лица государства снизился с 73% до 66%. Но этот рейтинг еще достаточно высок, чтобы народ не ударил первым лицом государства в грязь.
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руденко евгений
руденко евгений
внезапно - это как? По моему Данилюк ещё 27 сентября заявление написал...
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