Зеленський раптово змінив склад РНБО: опублікований указ

Президент україни Володимир Зеленський підписав указ №752/2019 про зміни в складі Ради національної безпеки і оборони.
Відповідний документ був опублікований на сайті Офісу президента. Так, глава держави вивів зі складу РНБО екссекретаря Олександра Данилюка та призначив нового – колишнього замголови РНБО Олексія Данилова, а ще главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова.
Також він затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Владислава Бухарєва.
Володимир Зеленський
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади.
Пізніше стало відомо, що Данилюк нібито має намір стати послом України у Великобританії або США. Сам глава РНБО іронічно відреагував на цю інформацію.
Нагадаємо, що ексглава Мінфіну Данилюк, який відповідав в команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову і економічну діяльність, був призначений секретарем РНБО 22 травня.
Пізніше Данилюк розкрив розмір зарплати на посаді секретаря РНБО.
Також глава відомства представив новий план розвитку Донбасу.
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