Зеленський раптово змінив склад РНБО: опублікований указ

Президент україни Володимир Зеленський підписав указ №752/2019 про зміни в складі Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний документ був опублікований на сайті Офісу президента. Так, глава держави вивів зі складу РНБО екссекретаря Олександра Данилюка та призначив нового – колишнього замголови РНБО Олексія Данилова, а ще главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова.

Також він затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Владислава Бухарєва.

Володимир Зеленський

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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