Зеленський раптово змінив склад РНБО: хто увійшов

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ у п'ятницю, 6 вересня підписав глава держави, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з указом до складу РНБО ввели:

Гончарука Олексія – прем'єр-міністра України;

Загороднюка Андрія – міністра оборони України;

Разумкова Дмитра – голову Верховної Ради України (за згодою);

Також Зеленський затвердив персональний склад РНБО:

Баканов Іван – голова Служби безпеки України;

Пристайко Вадим – міністр закордонних справ України;

Рябошапка Руслан – генеральний прокурор.

При цьому президент вивів зі складу Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна, Юрія Луценка, Андрія Парубія, Степана Полторака, Василя Грицака і Павла Петренка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) і призначив його директором Національного інституту стратегічних дослідженні.

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