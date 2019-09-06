Зеленський раптово змінив склад РНБО: хто увійшов

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ у п'ятницю, 6 вересня підписав глава держави, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Згідно з указом до складу РНБО ввели:
Гончарука Олексія – прем'єр-міністра України;
Загороднюка Андрія – міністра оборони України;
Разумкова Дмитра – голову Верховної Ради України (за згодою);
Також Зеленський затвердив персональний склад РНБО:
Баканов Іван – голова Служби безпеки України;
Пристайко Вадим – міністр закордонних справ України;
Рябошапка Руслан – генеральний прокурор.
При цьому президент вивів зі складу Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна, Юрія Луценка, Андрія Парубія, Степана Полторака, Василя Грицака і Павла Петренка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) і призначив його директором Національного інституту стратегічних дослідженні.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал