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8 вересня • оновлено в 11:34
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Зеленський раптово змінив склад РНБО: хто увійшов

6.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ у п'ятницю, 6 вересня підписав глава держави, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з указом до складу РНБО ввели:

  • Гончарука Олексія – прем'єр-міністра України;

  • Загороднюка Андрія – міністра оборони України;

  • Разумкова Дмитра – голову Верховної Ради України (за згодою);

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Також Зеленський затвердив персональний склад РНБО:

  • Баканов Іван – голова Служби безпеки України;

  • Пристайко Вадим – міністр закордонних справ України;

  • Рябошапка Руслан – генеральний прокурор.

При цьому президент вивів зі складу Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна, Юрія Луценка, Андрія Парубія, Степана Полторака, Василя Грицака і Павла Петренка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) і призначив його директором Національного інституту стратегічних дослідженні.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Ferat Bey
Ferat Bey
Баканов Иван – председатель Службы безопасности Украины – типичный руссак в СНБО Украины. В СНБО Украины должны быть только те люди, у которых есть АНТАГОНИЗМ к «русскому миру» и к поповско-советской Российской Империи. А у этого Вани Баканова ментальность РУССКАЯ. Как он будет защищать Украину от России, если у него РУССКИЙ менталитет?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Пашкевич Олена, иди пососи сосю, советчица.
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Пашкевич Олена
Пашкевич Олена
Ferat Bey, иди проспись дружочек(
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Ferat Bey
Ferat Bey
Баканов Иван – председатель Службы безопасности Украины -- типичный руссак в СНБО Украинны. В СНБО Украины должны быть только те люди, у которых есть АНТАГОНИЗМ к "русскому миру" и к поповско-советской российской Империи. А у этого Вани Баканова ментальность РУССКАЯ. Как он будет защищать Украину от России, если у него РУССКИЙ менталитет?
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