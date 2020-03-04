Зеленський раптово заговорив про коронавірус та нового голову МОЗ

Президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив, що Міністерство охорони здоров'я очолить нова людина і Зоряна Скалецька піде з посади.

Про це глава держави повідомив, розповідаючи про ситуацію з коронавірусом в країні, виступаючи у Верховній Раді 4 березня.

Зеленський зазначив, що ситуація з Covid-2019 в країні перебуває під контролем, а перший брифінг нового глави МОЗ буде присвячений цій темі.

Володимир Зеленський

"Окрема тема – це коронавірус. Я хочу всіх заспокоїти. Так, у нас є перший підтверджений випадок. Але ситуація під контролем. Всі необхідні заходи вжиті. І я думаю, що перший брифінг нового глави МОЗ буде присвячений саме цій темі", – запевнив гарант.

Також Зеленський висловив подяку Скалецькій за те, що вона вирушила в карантин у село Нові Санжари, де перебувають евакуйовані з Китаю українці.

"Але в нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією. Треба мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня", – акцентував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з першим в Україні пацієнтом із Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, контактували ще 35 осіб

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