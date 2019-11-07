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7 листопада • оновлено в 13:17
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Зеленський раптово влаштував нову кадрову чистку в СБУ

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Президент України Володимир Зеленський влаштував нову кадрову чистку у Службі безпеки України.

Зокрема, відповідні укази з'явилися на його офіційному сайті. Так, він звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України і призначив керівників управлінь СБУ в Дніпропетровській, Херсонській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській та Вінницькій областях.

"Звільнити Богдана Тиводара Михайловича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", – йдеться в указі глави держави від 7 листопада.

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Володимир Зеленський влаштував чистки в СБУ

Володимир Зеленський влаштував чистки в СБУ

У той же час були проведені призначення:

  • Криворучко Сергій Миколайович став начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

  • Борейчук Юрій Івановичначальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

  • Борзилов Євген Вікторовичначальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

  • Заєць Сергій Сергійовичначальником Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

  • Данюк Павло Олексійовичначальником Управління Служби безпеки України у Волинській області.

  • Денисенко Анатолій Олександровичначальником Управління Служби безпеки України y Вінницькій області.

Зеленський раптово влаштував нову кадрову чистку в СБУ
Зеленський раптово влаштував нову кадрову чистку в СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента відбулася нарада з питання ефективності дій СБУ, зокрема Головного слідчого управління, за участю глави України Володимира Зеленського.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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