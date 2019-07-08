Зеленський раптово викликав Путіна на переговори: з'явилася реакція Кремля

У Росії можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив прессекретар РФ Дмитро Пєсков, назвавши ці переговори "новим форматом", передає РИА "Новости".

"Поки я не готовий якось відповідати, це ж абсолютно новий формат. По-перше, варто зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, по-друге, треба зрозуміти, що це за новий формат пропонується. Річ у тім, що США не є учасником нормандського формату, і як бути з Мінськими домовленостями, під якими стоять підписи учасників нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників Сполучених Штатів Америки. Це нова ініціатива, безумовно, вона буде розглянута, але поки я не можу висловити якоїсь реакції", — повідомив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Місцем проведення зустрічі він назвав Мінськ.

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