Зеленський раптово скасував догани заступникам Богдана

Президент України Володимир Зеленський достроково скасував догани заступникам голови Офісу президента Сергію Трофімову і Кирилу Тимошенко.

Відповідний указ №958/2019 з'явився на сайті глави держави. Він датований 26 грудня і припиняє дію попереднього документа від 17 вересня.

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Зняти достроково догану, оголошену Указом президента України від 17 вересня 2019 року №699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності" з: Трофімова Сергія Володимировича – першого заступника керівника Офісу президента України, Тимошенка Кирила Владленовича – заступника керівника Офісу президента України", – йдеться в указі Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський оголосив догану заступникам керівника ОП Сергію Трофімову і Кирилу Тимошенко 17 вересня. Це трапилося через неналежне виконання ними посадових обов'язків під час робочої поїздки президента до Дніпропетровської області.

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