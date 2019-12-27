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27 грудня • оновлено в 12:53
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Зеленський раптово скасував догани заступникам Богдана

1.8т
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Президент України Володимир Зеленський достроково скасував догани заступникам голови Офісу президента Сергію Трофімову і Кирилу Тимошенко.

Відповідний указ №958/2019 з'явився на сайті глави держави. Він датований 26 грудня і припиняє дію попереднього документа від 17 вересня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"Зняти достроково догану, оголошену Указом президента України від 17 вересня 2019 року №699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності" з: Трофімова Сергія Володимировича – першого заступника керівника Офісу президента України, Тимошенка Кирила Владленовича – заступника керівника Офісу президента України", – йдеться в указі Зеленського.

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Зеленський раптово скасував догани заступникам Богдана

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський оголосив догану заступникам керівника ОП Сергію Трофімову і Кирилу Тимошенко 17 вересня. Це трапилося через неналежне виконання ними посадових обов'язків під час робочої поїздки президента до Дніпропетровської області.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Кирило Тимошенко Сергій Трофімов Володимир Зеленський
Місце
Україна
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