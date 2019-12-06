Зеленський раптово прилетів до Харкова: фотофакт

У п'ятницю, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Харкова.

Фото з главою держави в місті в Facebook опублікував глава Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер.

"Глибока вдячність нашим військовослужбовцям. Ви, як ніхто, знаєте ціну свободи, суверенітету та незалежності. Разом з Верховним Головнокомандувачем вітаємо вас з Днем Збройних Сил України!" – йдеться в повідомленні.

Олексій Кучер і Володимир Зеленський Facebook Олексій Кучер

Раніше Зеленський прибув з візитом в зону ООС в День Збройних сил України.

Як писав OBOZREVATEL:

6 грудня президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Збройних сил України. У відеозверненні він сказав, що кожен українець в цей день дякує захисників за мирні міста.

Нагадаємо, 5 грудня в мережі розгорівся скандал через безпрецедентних заходів безпеки під час візиту Зеленського на урочисті заходи в Міноборони і Генштаб.

З ним приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла воїнів ЗСУ, що стоять на постах стратегічних об'єктів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал