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6 грудня • оновлено в 15:22
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Зеленський раптово прилетів до Харкова: фотофакт

4.9т
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У п'ятницю, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Харкова.

Фото з главою держави в місті в Facebook опублікував глава Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер.

"Глибока вдячність нашим військовослужбовцям. Ви, як ніхто, знаєте ціну свободи, суверенітету та незалежності. Разом з Верховним Головнокомандувачем вітаємо вас з Днем Збройних Сил України!" – йдеться в повідомленні.

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Олексій Кучер і Володимир Зеленський

Олексій Кучер і Володимир Зеленський

Facebook Олексій Кучер

Раніше Зеленський прибув з візитом в зону ООС в День Збройних сил України.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 6 грудня президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Збройних сил України. У відеозверненні він сказав, що кожен українець в цей день дякує захисників за мирні міста.

  • Нагадаємо, 5 грудня в мережі розгорівся скандал через безпрецедентних заходів безпеки під час візиту Зеленського на урочисті заходи в Міноборони і Генштаб.

  • З ним приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла воїнів ЗСУ, що стоять на постах стратегічних об'єктів.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Олексій Кучер Володимир Зеленський
Місце
Україна Харків
Теги
Збройні сили України президент
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Заворушився зеля бо рейтинг летить у прірву. Не отмитись йому вже, бо своє ставлення до військових він вже показав неодноразово.
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