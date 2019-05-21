Зеленський раптово анонсував зустріч із Порошенком: що трапилося

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести зустріч зі своїм попередником — п'ятим президентом Петром Порошенком.
На ній глава держави планує обговорити з представниками команди Порошенка питання звільнення українців із російського полону. Про намір Зеленського стало відомо під час його зустрічі з лідерами парламентських фракцій 21 травня, повідомляється на сайті президента України.
"На зустрічі порушували питання звільнення українців із російського полону. Володимир Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди попереднього глави держави щодо цього питання", — йдеться у повідомленні.
Порошенко і Зеленський
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Напередодні інавгурації Зеленського Порошенко записав звернення до українців, в якому побажав своєму наступнику успішного президентства і Божої допомоги.
Також він закликав Зеленського створити до 2023 року всі умови для подання заявки на вступ до ЄС.
Раніше Порошенко пообіцяв, що готовий підставити плече і передати Зеленському "всю мережу міжнародної допомоги Україні".
Зі свого боку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Зеленського вести переговори "по-християнськи" й обміняти "всіх на всіх" на Донбасі.
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