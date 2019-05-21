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Зеленський раптово анонсував зустріч із Порошенком: що трапилося

202.5тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести зустріч зі своїм попередником — п'ятим президентом Петром Порошенком.

На ній глава держави планує обговорити з представниками команди Порошенка питання звільнення українців із російського полону. Про намір Зеленського стало відомо під час його зустрічі з лідерами парламентських фракцій 21 травня, повідомляється на сайті президента України.

"На зустрічі порушували питання звільнення українців із російського полону. Володимир Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди попереднього глави держави щодо цього питання", — йдеться у повідомленні.

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В Адміністрації президента відбулася зустріч команд Порошенка і Зеленського: перші деталі

Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

Скріншот відео

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Луговской Николай
Луговской Николай
"Дресс-код" врагов выдержан. Готовы убить друг-друга,но культура не позволяет. "Щыро" улыбаются...
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
А прикиньте, если бы всего год назад ЗЕ вызвал бы Потрошенко?
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Томов Сёма
Томов Сёма
Вы фото видели ??? И кого он посадит ???
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