Зеленський раптово анонсував зустріч із Порошенком: що трапилося

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести зустріч зі своїм попередником — п'ятим президентом Петром Порошенком.

На ній глава держави планує обговорити з представниками команди Порошенка питання звільнення українців із російського полону. Про намір Зеленського стало відомо під час його зустрічі з лідерами парламентських фракцій 21 травня, повідомляється на сайті президента України.

"На зустрічі порушували питання звільнення українців із російського полону. Володимир Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди попереднього глави держави щодо цього питання", — йдеться у повідомленні.

Порошенко і Зеленський Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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