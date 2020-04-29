Кабінет Міністрів України тимчасово заборонив українцям виїжджати за кордон з метою роботи, зберігши можливість залишити країну через наземні пункти пропуску тільки для відвідування родичів, котрі проживають у країнах Європейського Союзу - ред.

Дивлячись, яку мету ставить перед собою уряд з таким рішенням. Якщо досягнути нормального рівня життя для українців, що безумовно, в цілому має турбувати владу, то заборонами такого не досягнеш. А у нас виходить так, що на словах президент і уряд розказують про те, що вони хочуть, аби українці жили краще, з іншого боку, не дають людям альтернативи. От як можна покращити життя українців тут в Україні? Що робить президент і уряд для того, щоб воно стало кращим? Щоб зростали не тільки зарплати, а й рівень в комплексі – доступ до освіти, послуг, медицини, культурних об’єктів. Влада в цьому напрямку не пропонує нічого.

Здавалось би, криза. Люди мають отримати захист від держави, до 3 млн осіб зараз безробітні або ж працюють на пів ставки чи пішли у відпустки за власний рахунок. Це ж очевидні речі, що їх на сьогодні треба захищати. Що запропонував уряд? Оформлюйте допомогу по безробіттю. Але щоб її оформити, треба пройти 10 кругів пекла, аби на виході отримати тисячу гривень допомоги по безробіттю. Ось що пропонує влада людям, які втратили роботу.

Так, в нормальних умовах, коли працює економіка, є робочі місця, така низька допомога можлива, як варіант того, щоб стимулювати людей шукати роботу. Але зараз її просто фізично немає, як і іншої альтернативи теж.

Заборона виїзду за кордон www.pic.kiev.ua

Що каже президент? Сидіть вдома, розгрібайте балкони, переберіть шухляди, повикидайте старі речі, книжки почитайте, з батьками поспілкуйтесь. А людям же треба за щось жити. По комунальним послугам знижок нема, платити треба, харчуватися теж, а ціни зростають.

Так, можна стимулювати людей залишатися в Україні, але для цього потрібні програми, а не заборони. Закривати кордони і не дати альтернативи – це поставити людей на межу виживання і не дати їм жодного шансу покращити своє життя.

А нещодавно в уряді заявили про створення 500 тисяч робочих місць. Начебто це мають бути бюджетні робочі місця: укладання бруківки, озеленення, соціальні працівники. Вибачте, але на ці роботи є гроші, фінансування передбачено? На соціальних працівників не додано ні копійки, то як будуть створюватися ці робочі місця? Хто їх фінансуватиме? Приватний бізнес? Не думаю, що в них це пріоритеті. І взагалі – озеленення території – це пріоритет держави на сьогодні?

Такі заяви уряду – відвертий популізм і профанація. Чиновники піаряться на тому, що ні людям, ні державі не потрібно. Розчарування росте. І там, де справді можна було би підтримати карантинні заходи, бо є необхідність зберегти здоров’я людей, все більше розчаровуються. Із 80% підтримки карантину показник впав до 46. От вам і довіра до необхідних заходів, і до влади.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram