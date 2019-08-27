Зеленський радикально реформує ГПУ в новий Офіс: чим це загрожує

Президентська партія "Слуга народу" має намір реформувати Генеральну прокуратуру України в Офіс Генпрокурора.

Про це повідомляє "Лівий берег" із посиланням на власне джерело. Обласні осередки ГПУ також будуть перейменовані в офіси регіональних прокурорів, а місцеві – в окружні прокуратури.

За даними джерела, реформування ГПУ спричинить "чистку" всіх кадрів. Планується ліквідація органів прокурорського самоврядування – Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і Ради прокурорів.

КДКП і Рада прокурорів були створені на вимогу міжнародних експертів. Органи займаються кадровими питаннями, які раніше залишалися за керівниками ГПУ або регіональних прокуратур, а також залученням прокурорів до дисциплінарної відповідальності аж до рекомендації звільнити їх.

Очікується також ліквідація військової прокуратури на чолі з Анатолієм Матіосом, що може привести до закриття кримінальних справ проти Росії і створити загрозу переслідування українських військовослужбовців.

Зеленський готує реформу ГПУ, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, кого Зеленський хоче призначити новим генпрокурором. Його кандидатура, ймовірно, буде представлена разом із майбутнім прем'єр-міністром на закритій зустрічі з членами "Слуги народу".

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