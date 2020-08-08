Зеленський публічно спростував втручання України у вибори в США

Президент України Володимир Зеленський спростував втручання України у вибори в США.

Як заявив він у Facebook, ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни.

"Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США. Водночас Україна своєю чергою абсолютно впевнена в тому, що і з боку наших партнерів є не менш шанобливе ставлення до нашого суверенного права на внутрішні справи і внутрішній вибір своїх пріоритетів. Тільки на таких засадах і можна вибудувати міцні стратегічні партнерські відносини", – підкреслив Зеленський.

На його думку, запобігання втягуванню України у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання національної безпеки.

"Тому вважаю, що громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США, та не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми. Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків. Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски", – зазначив президент.

Cкрін Facebook

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