Зеленський публічно підколов Гончарука: що трапилося

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронних органів 2 вересня пожартував над новообраним прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"Передам слово нашому молодому прем'єр-міністру, Олексію, будь ласка... Хотів пожартувати з приводу самоката, але подумав, що у нас серйозне засідання, тому будь ласка", – підколов Зеленський Гончарука.

"А я хотів взагалі приїхати сюди на самокаті, але теж передумав. Ми з президентом не тільки в цьому однодумці", – відповів на жарт Зеленського Гончарук.

Після цього він перейшов безпосередньо до основних цілей нового Кабінету міністрів України.

Зеленський підколов Гончарука Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук прокотився на самокаті по Кабміну, записавши відеозвернення до школярів з нагоди 1 вересня.

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