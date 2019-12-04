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4 грудня • оновлено в 16:41
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Зеленський публічно проігнорував питання про повернення Криму. Відео

7.1т
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Президент України Володимир Зеленський проігнорував питання про повернення окупованого Росією Криму.

Інцидент трапився під час спільної пресконференції глави держави з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Так, журналіст поцікавився, як на роботу Зеленського впливає скандал з імпічментом президента США Дональда Трампа і чи повернеться Крим до України. Президент відповів тільки про Штати, упустивши питання про український півостров.

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"Коли я говорив по телефону з Трампом, я не знав, що він заблокує військову допомогу Україні... На мою роботу скандал із імпічментом ніяк не впливає. Україна незалежна, і у нас є більш пріоритетні проблеми", – відповів Зеленський.

Після завершальне слово взяв прем'єр-міністр Левен і брифінг був закінчений.

Дивитися відео з 14:30

Зазначимо, що на пресконференції Зеленський розповів, що на зустрічі в "нормандському форматі" планує обговорити чотири ключові питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що замовчування теми окупації Криму на "нормандському саміті" стане подарунком для президента РФ Володимира Путіна.

Водночас Зеленський повідомив, що на "нормандському саміті", який відбудеться в Парижі 9 грудня, він підніме тему анексії півострова. На цю заяву прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вже повідомив, що Росія не має наміру обговорювати окупацію Криму.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Крим
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Коментарі
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Мир Миру
Мир Миру
Навіщо даремно говорити про повернення дотаційного Криму, якщо зараз треба поповнювати український бюджет на гаслі "Крим - це Україна!".
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не дождетесь
не дождетесь
Процесс возвращения Крыма, Калининграда и Южного Сахалина будет ооочень долгим)). Вы смеетесь? Какое возвращение Крыма? Японцы с немцами забыли и вы забудьте...
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фил филька
фил филька
зе не такой дурак как упороши. все понял уже давно)
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