Зеленський публічно назвав нардепів чуваками. Відео

Президент України Володимир Зеленський запропонував у майбутньому створити електронний Кабінет міністрів, так звану "країну в смартфоні".

Пояснюючи реалізацію цього проекту 23 травня на конференції iForum, глава держави публічно назвав народних депутатів чуваками (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Є звіт ООН про розвиток електронного уряду за 2018 рік, і ми з вами чітко можемо побачити, до чого прагнути. Сьогодні, як би сумно це не звучало, ми програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та агресору", — сказав він.

За словами Зеленського, за індексом людського капіталу Україна програє тільки РФ, Білорусі та Естонії.

Володимир Зеленський Скріншот

"Тобто справа не в людях, реально ми повинні визнати, що справа в системі. Можете, правда, вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо дійсно зробити "країну в смартфоні", "уряд у смартфоні ". Друзі, пора це зробити — без вас не впораємося", — додав він.

Президент вважає, що цей процес має йти на чотирьох рівнях: перший — інформація про державу, другий — комунікація з державою, третій — трансакції з державою, четвертий — залучення в управління державою.

"Як було би круто, коли ти їдеш на роботу і не тільки отримуєш новини, а ще й можеш контролювати, які законопроекти подаються, можеш їх змінювати, доповнювати, які чуваки, вибачте за це слово, які люди обираються, як можна їх відкликати", — уточнив він.

Глава держави запропонував усім, у кого є різні інноваційні ідеї, звертатися до його команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на конференції iForum розповів про нововведення, які планує впроваджувати в країні.

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