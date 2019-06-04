Зеленський публічно анонсував перші реформи в Україні: чого чекати

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде і далі рухатися до зближення з ЄС і НАТО і озвучив найближчі реформи, які планують реалізувати в його команді.

Подробицями поділився він у вівторок, 4 червня, під час брифінгу в Брюсселі за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Нам потрібні всі наявні механізми на цьому шляху. Але поки що ми повинні сфокусуватися на нашому першочерговому завданні – проведенні внутрішніх реформ, які будуть наближати нашу країну до стандартів НАТО", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський ritm.tv

За його словами, одним із його перших завдань є справжня реалізація положень закону України про національну безпеку. "Я маю на увазі реформу СБУ, реформу розвідувальних органів, реформу оборонно-промислового комплексу, забезпечення демократичного цивільного контролю в секторі безпеки і оборони", – пояснив Зеленський.

Зеленський і Столтенберг Скріншот з відео

"Стабільна, демократична та обороноздатна Україна – невід'ємна частина європейської безпеки", – підкреслив президент, висловивши надію, що з часом Україна зможе трансформувати тісне партнерство з НАТО в повноцінне союзництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко звернувся до Зеленського перед візитом до Брюсселя, закликавши продовжити співпрацю з НАТО і ЄС.

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