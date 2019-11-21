Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з колишнім очільником Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим заявив, що готовий до будь-яких форматів зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав журналістам під час візиту на базу ВМС України в Очакові, передає "ТСН". Зеленський розповів, що розмовляв із Назарбаєвим про встановлення миру на Донбасі. За його словами, Назарбаєв справді пропонував йому зустрітися з Путіним, заявивши, що потрібна зустріч "тет-а-тет" для "поліпшення відносин між країнами".

У відповідь Зеленський уточнив, що заради миру на сході і повернення територій готовий до будь-яких форматів, уточнивши водночас, що "нормандський формат" є для нього головним.

Зеленський прояснив, що пропонував Назарбаєв щодо зустрічі з Путіним

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"Щодо пана Назарбаєва – так, у нас була з ним зустріч, ми бачилися, спілкувалися про різні речі. Він мені сказав... Я знаю, як була надрукована його теза, а в реальності звучала вона так: "Мені здається, щоб у вас з’явилися відносини з Росією, загалом вам потрібна зустріч тет-а-тет". Я йому відповів, що заради миру на Донбасі й повернення нашої території я готовий до будь-яких форматів, от що я сказав, не виключаючи головний формат, і всі це розуміють, "нормандський формат", ось і все", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував зустріч президента України Володимира Зеленського й російського лідера Володимира Путіна тет-а-тет у Казахстані.

Як писав OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже наприкінці цього місяця – 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

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