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16 березня • оновлено в 20:59
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Зеленський провів зустріч з олігархами в Офісі президента: кого зняли ЗМІ

7.6т
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У понеділок, 16 березня, глава України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента на непублічну зустріч.

Про це повідомили журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший"). Вони опублікували кадри з машинами, які, ймовірно, належать бізнесменам.

Нараду з представниками бізнесу підтвердила пресслужба ОП. "На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп", – сказано в повідомленні. Втім, конкретні імена не називаються.

Зеленський провів зустріч з олігархами: кого зняли ЗМІ

president.gov.ua

Зеленський зустрівся з Коломойським і іншими бізнесменами в ОП

Зеленський зустрівся з Коломойським і іншими бізнесменами в ОП

Колаж

За даними журналіста Михайла Ткача, що близько 17-ї години на територію ОП заїхала машина Ріната Ахметова.

Авто, яке нібито належить Ахметову

Авто, яке нібито належить Ахметову

Схеми

Пізніше знімальна група зафіксувала кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу "Кернел Груп" Андрія Веревського.

Імовірно, машина Ярославського

Імовірно, машина Ярославського

Схеми

Авто нібито Веревського

Авто нібито Веревського

Схеми

За годину до зустрічі, за даними журналістів, із Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується Ігор Коломойський. На виїзді з ОП представники ЗМІ побачили машину, якою нібито користується бізнесмен.

Зеленський провів зустріч з олігархами: кого зняли ЗМІ

Схеми

В ОП зі свого боку заявили: на нараді глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19.

Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.

Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і мають відігравати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, що наразі стоять перед країною.

"Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців", – зазначив Володимир Зеленський.

Бізнесмени погодилися з пропозиціями президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський ввечері в понеділок, 16 березня, ініціював термінове засідання фракції "Слуга народу" в Офісі президента.

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Олександр Ярославський Рінат Ахметов Ігор Коломойський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ЗМІ розслідування Офіс президента фотографии політика олігархи
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Якобы глава Украины Владимир Зеленский якобы собрал олигархов и якобы крупных бизнесменов в якобы Офисе президента на якобы не публичную встречу.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пу давно прижал всех олигархов, а с этими няньчатся в Украине.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Pavlov Pavel, чим пріжав? Народним баблом? А тобі скільки крихт перепадає?
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