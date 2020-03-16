Зеленський провів зустріч з олігархами в Офісі президента: кого зняли ЗМІ

У понеділок, 16 березня, глава України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента на непублічну зустріч.

Про це повідомили журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший"). Вони опублікували кадри з машинами, які, ймовірно, належать бізнесменам.

Нараду з представниками бізнесу підтвердила пресслужба ОП. "На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп", – сказано в повідомленні. Втім, конкретні імена не називаються.

president.gov.ua

Зеленський зустрівся з Коломойським і іншими бізнесменами в ОП Колаж

За даними журналіста Михайла Ткача, що близько 17-ї години на територію ОП заїхала машина Ріната Ахметова.

Авто, яке нібито належить Ахметову Схеми

Пізніше знімальна група зафіксувала кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу "Кернел Груп" Андрія Веревського.

Імовірно, машина Ярославського Схеми

Авто нібито Веревського Схеми

За годину до зустрічі, за даними журналістів, із Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується Ігор Коломойський. На виїзді з ОП представники ЗМІ побачили машину, якою нібито користується бізнесмен.

Схеми

В ОП зі свого боку заявили: на нараді глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19.

Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.

Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і мають відігравати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, що наразі стоять перед країною.

"Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців", – зазначив Володимир Зеленський.

Бізнесмени погодилися з пропозиціями президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський ввечері в понеділок, 16 березня, ініціював термінове засідання фракції "Слуга народу" в Офісі президента.

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