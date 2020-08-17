Зеленський провів закриту зустріч з розвідниками, силовиками і главами ОДА через Білорусь

Президент Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, очільниками силових структур та головами низки обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації у Білорусі.

Про це повідомили на сайті глави держави у понеділок, 17 серпня. Відзначається, що Зеленский заявив, що події в цій країні можуть суттєво вплинути на Україну.

"Під час наради була детально проаналізована як внутрішньополітична ситуація в самій Білорусі, так і численні зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій", – сказано у повідомленні.

У пресслужбі додали, що посадовці, серед іншого, оцінили всі можливі сценарії подальшого розвитку внутрішньополітичного загострення у Білорусі, включно з різними типами ескалації з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів.

Крім того, був проведений аналіз ризиків безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі тривають акції протесту проти результатів президентських виборів, на яких за офіційними даними, в шостий раз переміг Олександр Лукашенко. Влада жорстко розганяює демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців відмовитися від відвідування Білорусі в зв'язку з нестабільною ситуацією в цій країні.

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