Зеленський провів важливі кадрові зміни через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський через загострення ситуації зі спалахом коронавірусу в світі призначив Олексія Соловйова заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави у вівторок, 25 лютого.

За даними "Дзеркала тижня", також буде призначено головного санітарного лікаря України. Цей статус, імовірно, отримає Віктор Ляшко, який до цього був заступником міністра охорони здоров'я України.

Олексій Соловйов отримає посаду в РНБО apteka.ua

Віктор Ляшко може стати головним санітарним лікарем України

За інформацією видання, кандидатуру Соловйова на цю посаду ще восени 2019 року подавав на розгляд президента секретар РНБО Олексій Данілов, але тодішній глава Офісу президента Андрій Богдан виступив проти.

З огляду на відставку Богдана та ситуацію з коронавірусом, яка вимагає присутності у владі компетентних фахівців, нібито і було ухвалено рішення про призначення Соловйова в РНБО.

Соловйов – доктор медичних наук і доктор фармакологічних наук. Він є експертом Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Соловйов був главою Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів. Також був главою Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, і главою Державної служби України з лікарських засобів (Держлікслужби України).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Рада національної безпеки й оборони України запропонувала відновити Державну санітарно-епідеміологічну службу через загрозу нового коронавірусу COVID-19. МОЗ необхідно було протягом тижня розробити і внести пропозиції про відновлення СЕС.

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Кабінет міністрів відновить посаду головного санітарного лікаря України, яка була ліквідована.

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