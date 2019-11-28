Зеленский провів термінову розмову з Меркель: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента у Telegram. Як зазначили в ОП, лідери країн обговорили підготовку до "нормандського формату". Розмова відбулася 28 листопада.

"Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня цього року", – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський і Ангела Меркель

Як повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник, ця телефонна розмова стала вже сьомою між лідерами України і Німеччини за останні місяці. За його словами, в Україні високо цінують підтримку Німеччини.

Відбулася телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Це вже 7-ма за ліком бесіда двох лідерів за останні місяці. В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів! pic.twitter.com/mf0Gb0t8oT – Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 листопада 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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