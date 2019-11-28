Зеленский провів термінову розмову з Меркель: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента у Telegram. Як зазначили в ОП, лідери країн обговорили підготовку до "нормандського формату". Розмова відбулася 28 листопада.
"Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня цього року", – йдеться в повідомленні.
Володимир Зеленський і Ангела Меркель
Як повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник, ця телефонна розмова стала вже сьомою між лідерами України і Німеччини за останні місяці. За його словами, в Україні високо цінують підтримку Німеччини.
Відбулася телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Це вже 7-ма за ліком бесіда двох лідерів за останні місяці. В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів! pic.twitter.com/mf0Gb0t8oT– Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 листопада 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
спершу ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.
У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч буде організована до кінця року.
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.
15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, запланований на 9 грудня у Парижі.
У Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Парижі. В рамках підготовки до нього у президента Росії Володимира Путіна на 18 листопада запланована телефонна розмова, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на саміті "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ розпочати прямий діалог із Донбасом.
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