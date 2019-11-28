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29 листопада • оновлено в 11:06
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Зеленский провів термінову розмову з Меркель: про що говорили

9.8т
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента у Telegram. Як зазначили в ОП, лідери країн обговорили підготовку до "нормандського формату". Розмова відбулася 28 листопада.

"Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня цього року", – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський і Ангела Меркель

Володимир Зеленський і Ангела Меркель

Як повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник, ця телефонна розмова стала вже сьомою між лідерами України і Німеччини за останні місяці. За його словами, в Україні високо цінують підтримку Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • спершу ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч буде організована до кінця року.

  • Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

  • 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, запланований на 9 грудня у Парижі.

  • У Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Парижі. В рамках підготовки до нього у президента Росії Володимира Путіна на 18 листопада запланована телефонна розмова, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.

  • Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на саміті "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ розпочати прямий діалог із Донбасом.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Ангела Меркель
Тег
нормандський формат
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ВСЕ стороны видят, что ЗЕ нормальный ЧЕЛОВЕК, в отличии от жыда-попрошайки Пети Кровавого. С 2017 года лидеры стран ЕС от Пети скрываться стали за неотложными государственными делами)))
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Mega Death
Mega Death
Кто кому звонил?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Alex Mak, Обоз би?
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Alex Mak
Alex Mak
Ш. Олег, знаєте,кожний правий в очах своїх. ЯК сказав один філософ, що сприйняття правди залежить від політичного вподобання.Я не читав ваших аналітичних постів, тому що їх не було, про корінь проблем,які виникли на Донбасі, я не читав, чому перші загиблі там,будь то проукаїнський активіст,16 літній хлопець, чи депутат.Чому в Криму захватили спочатку Верховну Раду Криму, а потім референдум провели.Де вони де ваша аналітика, де ваші роздуми.Чи краще поставити пломбу на хворий зуб , чи вирвати?Правільно- тому що тут у вас виходить на перше місце ваше політичне вподобання.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
яжнелох давал 24 часа?
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