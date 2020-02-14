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14 лютого • оновлено в 15:14
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Зеленський стелефонувався з Путіним: що обговорювали

2.4т
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Президент України Володимир Зеленський 14 лютого провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це повідомили на сторінці Офісу президента України у Facebook. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

"Окремо Володимир Зеленський і Володимир Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації", – йдеться в повідомленні.

Також сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан.....российских военнопленных по прежнему нема)))))
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Главное фото к статье потрясающе отражает кто есть кто в этом разговоре.. Обоз прям удивил.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Один автор "рашавперде". Другой сторонник стадного принципа держаться вместе. Между ними нет противоречия, можно сказать они дополняют друг друга. Вот только при чем здесь народ Украины? Ладно холуи на орде, там все сглотнут, приучены. Но мы-то не орда, а народ
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