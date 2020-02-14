Зеленський стелефонувався з Путіним: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Про це повідомили на сторінці Офісу президента України у Facebook. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
Зеленський і Путін
"Окремо Володимир Зеленський і Володимир Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації", – йдеться в повідомленні.
Також сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
останній раз Зеленський розмовляв з Путіним 31 грудня. Тоді він привітав його з Новим роком. Крім того, в ході телефонної бесіди президенти двох держав обговорили проведене звільнення утримуваних осіб.
Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу по території України, підписаного напередодні.
Користувачі мережі неоднозначно сприйняли те, що Зеленський і Путін обмінялися привітаннями зі святами в ході телефонної розмови 31 грудня. За це вони піддали гострій критиці українського президента.
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