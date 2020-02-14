Зеленський стелефонувався з Путіним: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це повідомили на сторінці Офісу президента України у Facebook. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Зеленський і Путін

"Окремо Володимир Зеленський і Володимир Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації", – йдеться в повідомленні.

Також сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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