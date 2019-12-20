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20 грудня • оновлено в 21:06
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Зеленський провів телефонну розмову з лідером Польщі: з'явилися подробиці

1.5т
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомила пресслужба глави держави, вони обговорили хід імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів в "нормандської форматі" в Парижі 9 грудня.

Дуда заявив, що Польща буде і далі виступати за продовження санкцій тиску на Росію до повного виконання "Мінських угод" і відновлення суверенітету України.

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Також президенти обговорили питання забезпечення енергетичної безпеки в Європі, Зеленський розповів про переговори з РФ щодо транзиту газу.

"Під час розмови відзначені позитивні зрушення в питанні видачі Польщею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на поточний рік", – сказано в повідомленні.

Зеленський і Дуда

Зеленський і Дуда

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня в Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки", на якій були прийняті рішення, зокрема про припинення вогню на Донбасі, про обмін утримуваними особами, розведенні військ ще на 3-х ділянках.

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Теми
Поставки газу в Україну Російсько-український конфлікт
Особи
Анджей Дуда Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Карлик за подачкой поехал?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Бля, просто гордость берет! два мировых лидера, насрав на Фашингтон, решают мировые проблемы!
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Куни Чан
Куни Чан
ВСЕ говорят Украина выполняй Минск, там все написано, Штанмайер даже по пунктам разжевал, просто выполни что сами подписали... нет млять Россия не выполняет.
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