Зеленський провів телефонну розмову з лідером Польщі: з'явилися подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомила пресслужба глави держави, вони обговорили хід імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів в "нормандської форматі" в Парижі 9 грудня.

Дуда заявив, що Польща буде і далі виступати за продовження санкцій тиску на Росію до повного виконання "Мінських угод" і відновлення суверенітету України.

Також президенти обговорили питання забезпечення енергетичної безпеки в Європі, Зеленський розповів про переговори з РФ щодо транзиту газу.

"Під час розмови відзначені позитивні зрушення в питанні видачі Польщею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на поточний рік", – сказано в повідомленні.

Зеленський і Дуда president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня в Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки", на якій були прийняті рішення, зокрема про припинення вогню на Донбасі, про обмін утримуваними особами, розведенні військ ще на 3-х ділянках.

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